Гасперіні проігнорував рукостискання з Фабрегасом після матчу Серії А

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні не потиснув руку наставнику Комо Сеску Фабрегасу після очної зустрічі у рамках 29 туру італійської Серії А.

Про це повідомляє Corriere Dello Sport.

Коуч Комо відреагував на вчинок 68-річного колеги. Фабрегас запевнив, що завжди підходить потиснути руку тренеру суперника навіть після своїх вилучень чи несправедливих рішень арбітрів

Рукостискання він назвав проявом поваги та спортивності, тому його засмутила поведінка Гасперіні.

"Навіть коли програєш матч, потрібно підійти і потиснути руку супернику. Коли я бачу, як мій колега йде, не попрощавшись, мені стає сумно, але що сталося – те сталося. Що саме відбулося? Я, як завжди, підійшов попрощатися, а він просто пішов. Я з іншої країни і, мабуть, маю звикати до таких речей: під час гри все допустимо, можна боротися, але коли матч закінчується – для мене все завершується, і ми завжди тиснемо один одному руки", – заявив Фабрегас.

Колишній футболіст пригадав, як теж ігнорував рукостискання з колегами після поєдинків, але додав, що не пишається такою поведінкою. На думку наставника Комо, вони повинні подавати правильний приклад іншим, а особливо дітям, які дивляться футбольні матчі.

Нагадаємо, що поєдинок 29 туру італійської першості закінчився домашньою перемогою Комо над Ромою з рахунком 2:1. Вже на старті матчу "вовки" Гасперіні швидко повели у рахунку завдяки реалізованому пенальті від Малена.

У другому таймі господарям вдалось не лише зрівняти цифри на табло, а й повести у рахунку. Авторами м'ячів Комо стали Дувікас і Карлос. Слід відзначити, що другий результативний удар команди Фабрегаса забила, коли вже була у більшості після вилучення Франса на 64-й хвилині гри.

Рома Гасперіні з 51 балом посідає 6-те місце у таблиці Серії А, тоді як Комо після звитяги набрав вже 54 очки та йде четвертим.