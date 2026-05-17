Дженоа – Мілан: хто фаворит останнього домашнього матчу для Малиновського у складі "грифонів"

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 37 туру італійської Серії А сезону-2025/26, в якому Дженоа вдома прийматиме Мілан.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,70. Нічия – 3,80. Виграш господарів – 5,33.

Поєдинок відбудеться 17 травня на "Стадіо Луїджі Ферраріс". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 8 січня. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1, де асистом відзначився Руслан Малиновський.

Зазначимо, що наразі Дженоа посідає 14-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Мілан – четверту. Вони мають у своєму активі 41 і 67 очок відповідно.

