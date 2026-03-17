Усі розділи
Мілан готовий продати свого лідера: названо суму потенційного трансферу

Денис Іваненко — 17 березня 2026, 09:12
Португальський вінгер Мілана Рафаель Леау може залишити італійську команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер заявив, що декілька іноземних клубів запросили інформацію про можливий перехід 26-річного футболіста. Серед зацікавлених, зокрема, є представники Англійської Прем'єр-ліги.

"Росонері" готові вести перемовини та назвали приблизну суму можливого трансферу. Мілан оцінює свого гравця в 70 мільйонів євро.

Зазначимо, що Леау виступає за "червоно-чорних" із серпня 2019 року. В нинішньому сезоні він провів 24 матчі на клубному рівні, в яких забив десять голів і віддав два асисти.

Раніше повідомлялось, шо Мілан ухвалив рішення щодо майбутнього Луки Модрича. У клубі дуже задоволені хорватським півзахисником.

Наступний поєдинок "росонері" відбудеться 21 березня о 19:00 за київським часом. Мілан вдома прийматиме Торіно.

