Визначилися два кандидати на заміну Аллегрі в Мілані

Керівництво Мілана визначилося з двома кандидатурами на посаду головного тренера команди в разі звільнення Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє MilanNews із посиланням на SportMediaset.

Напередодні Мілан у 36 турі Серії А вдома програв Аталанті 2:3 і поставив від серйозну загрозу потрапляння у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо команда завершить чемпіонат за межами топ-4, головний тренер Массіміліано Аллегрі буде звільнений.

На заміну йому розглядаються дві кандидатури – Франческо Фаріолі, який нещодавно зробив Порту чемпіоном Португалії, та наставник Болоньї Вінченцо Італьяно. Кандидатуру останнього Мілан уже розглядав минулого року, проте тоді сторони не дійшли згоди щодо ширини повноважень тренера у структурі клубного керівництва.

Наразі Мілан посідає 4 місце у Серії А, випереджаючи Рому лише за особистими зустрічами.