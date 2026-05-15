Челсі не полишає надій придбати голкіпера Мілана
Челсі продовжує виявляти інтерес до голкіпера Мілана Майка Меньяну.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією видання, незважаючи на те, що воротар нещодавно пролонгував угоду з "россонері" до 2031 року, лондонці уважно стежать за ситуацією.
Повідомляється, що Меньян готовий залишитися в італійському клубі тільки за умови виходу команди в Лігу чемпіонів і збереження Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера.
Якщо ці умови не будуть виконані, Челсі спробує підписати гравця вже найближчим літом.
У поточному сезоні Меньян провів 39 матчів у всіх турнірах, пропустивши 35 голів і 16 разів зберігши свої ворота недоторканими.
