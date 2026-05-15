Челсі не полишає надій придбати голкіпера Мілана

Олексій Мурзак — 15 травня 2026, 22:54
Майк Меньян
Челсі продовжує виявляти інтерес до голкіпера Мілана Майка Меньяну.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, незважаючи на те, що воротар нещодавно пролонгував угоду з "россонері" до 2031 року, лондонці уважно стежать за ситуацією.

Повідомляється, що Меньян готовий залишитися в італійському клубі тільки за умови виходу команди в Лігу чемпіонів і збереження Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера.

Якщо ці умови не будуть виконані, Челсі спробує підписати гравця вже найближчим літом.

У поточному сезоні Меньян провів 39 матчів у всіх турнірах, пропустивши 35 голів і 16 разів зберігши свої ворота недоторканими.

Раніше повідомлялося, що Нападник італійського Мілана Рафаель Леау розглядає можливість зміни клубної прописки після семи років виступів у складі "россонері".

