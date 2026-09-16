За 11 днів ми зіграємо чотири матчі: Сілва висловився про вибір складу Бенфіки

Головний тренер лісабонської Бенфіки Марку Сілва розповів про щільний графік команди напередодні матчу проти Мілана у 1-му турі основного раунду Ліги Європи-2026/27.

Його цитує RMC Sport.

49-річний спеціаліст зазначив, що знає фізичний стан своїх підопічних та спробує скласти якомога оптимальніший склад на найближчу зустріч у єврокубках.

"За 11 днів ми зіграємо чотири матчі. Для тих, хто розуміється на фізіології та бачив рівень наших останніх ігор, зрозуміло, про що я кажу. Ми повинні ухвалювати рішення, виходячи з необхідності мати якомога свіжішу команду, адже це дуже вимогливий матч. І, звичайно, не ризикувати гравцями, які можуть бути більш втомленими", – пояснив наставник "орлів".

Поєдинок Мілан – Бенфіка розпочнеться 16 вересня о 22:00 (за київським часом). У минулому команди 6 разів перетиналися між собою. Португальський колектив ще жодного разу в офіційних матчах не перемагав "россонері" – 4 звитяги італійців та 2 мирові.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер Анатолій Трубін, який втратив ігрову практику зі старту нового сезону-2026/27, стане основним воротарем Бенфіки в матчах загального етапу Ліги Європи. У цьому розіграші єврокубків українець вже взяв участь у 2-х іграх у кваліфікації ЛЄ проти Санкт-Галлена.

Після протистояння проти Мілана лісабонські "орли" зустрінуться у чемпіонаті проти Порту (20 вересня).