Бенфіка змінила плани щодо Трубіна та готує новий контракт для українця

Лісабонська Бенфіка планує продовжити контракт із голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним, попри те, що на старті нового сезону він втратив місце в основному складі.

За інформацією португальських ЗМІ, керівництво клубу після завершення літнього трансферного вікна вирішило зосередитися на продовженні угод із кількома футболістами. Серед пріоритетів Бенфіки називають і 25-річного українця.

Чинний контракт Трубіна з португальським клубом розрахований до червня 2028 року. Водночас сторони вже проводили переговори щодо можливого продовження співпраці.

Водночас, за даними португальських джерел, Бенфіка може запропонувати Трубіну контракт на менш вигідних фінансових умовах, ніж його нинішня угода.

При цьому ситуація українця у команді залишається непростою. На старті сезону головний тренер Марку Сілва віддав перевагу Самуелю Соарешу, через що Трубін опинився на лаві запасних. У поточному сезоні українець провів лише два офіційні матчі.

Влітку Бенфіка також розглядала можливість продажу Трубіна. Українцем цікавилися клуби англійської Прем'єр-ліги, однак трансфер не відбувся, і воротар залишився в Лісабоні. Після закриття трансферного вікна позиція клубу змінилася – тепер керівництво готове запропонувати голкіперу нову угоду.