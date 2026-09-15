Трубін стане основним воротарем Бенфіки в матчах загального етапу Ліги Європи

Український голкіпер Анатолій Трубін отримає шанс повернутися до основного складу Бенфіки в матчах Ліги Європи.

За інформацією португальського видання Glorioso 1904, головний тренер команди Марку Сілва визначився з розподілом ігрового часу між Трубіним та Самуелем Соарешем.

25-річний українець захищатиме ворота Бенфіки в поєдинках Ліги Європи, тоді як Соареш залишатиметься першим номером команди в матчах чемпіонату Португалії.

Трубін втратив місце в основі після приходу Марку Сілви.

Водночас тренерський штаб не відмовився від Трубіна. Очікується, що участь у єврокубках дозволить українцю отримувати регулярну ігрову практику, підтримувати форму та продемонструвати, що він заслуговує на повернення до стартового складу.

Напередодні повідомлялося, що Бенфіка планує продовжити контракт із голкіпером збірної України.