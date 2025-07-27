Присоромила за маленький член: уругвайська модель злила в соцмережі геніталії зіркового футболіста

Скандал навколо зіркового аргентинського нападника Мауро Ікарді набирає обертів. Цього разу у центрі уваги опинилася уругвайська модель Наташа Рей, яка публічно принизила футболіста, звинувативши його у непристойній поведінці та навіть зливши в мережу інтимне відео.

У соцмережах Наташа заявила, що Ікарді надсилав їй відверті повідомлення, і, щоб підтвердити свої слова, виклала ролик, на якому нібито зображені його геніталії. Модель назвала Ікарді володарем "мікропеніса", додавши, що він поводився неадекватно в приватному спілкуванні.

"Я покажу світу, з чим ти насправді живеш", – написала Рей у соцмережах, маючи на увазі викладене відео.

Сам Мауро Ікарді вже відреагував на цей гучний витік – за словами джерел, футболіст у шоці від появи ролику в публічному доступі, адже, як він стверджує, це особисте відео, яке він колись надсилав виключно своїй дружині Ванді Нарі.

Адвокати Ікарді вже готують позов до суду проти Наташі Рей за "оголену помсту" та розголошення приватного контенту без згоди.

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Нагадаємо, що Мауро досі не повернувся на поле після травми хрестоподібних зв'язок, яку він отримав у листопаді 2024 року. Наразі форвард "Галатасарая" тренується у загальній групі і готується до повернення в гру.

Наразі в Ікарді триває судовий процес із колишньою дружиною Вандою Нарою. Напередодні зірка Галатасарая здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Конора Макгрегора публічно присоромила відома співачка за фото члена, яке ірландець скинув їй у соцмережах.