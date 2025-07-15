Макгрегор скинув відомій співачці фото свого члена: дівчина виклала це у соцмережі і висміяла бійця

Колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор потрапив у гучний скандал через дивні залицяння до відомої співачки.

Ірландський боєць відправив у соцмережах фото свого члена відомій співачці Азалії Бенкс. М'яко кажучи, вона не сильно оцінила "креативність" Конора.

На фото Макгрегор стоїть повністю голий у дзеркалі і фотографує себе у повний зріст. До його пеніса пеніса було щось прив'язано, а знімок був підписаний: "Піднімаю вагу".

Співачка не захотіла мовчати і виклала це фото у соцмережі, прокоментувавши дії ірландця.

"Як ти взагалі насмілився надіслати бабі фотки свого кривого члена, а потім погрожувати, щоб вона мовчала. Нігере, ти взагалі знаєш, хто я така? Це харам".

Нагадаємо, не так давно суд зобов'язав Конора виплатити компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро через звинувачення у зґвалтуванні. Сам Макгрегор заперечує будь-які обвинувачення та планує подати апеляцію.

Напередодні ірландець потрапив у черговий скандал, брутально нокаутувавши відвідувача нічного клубу під час відпочинку на Ібіці.