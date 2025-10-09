Українська правда
Миколенко: Збірна Ісландії небезпечна на стандартних положеннях

Олександр Булава — 9 жовтня 2025, 21:11
Захисник збірної України Віталій Миколенко виділив сильні сторони Ісландії перед матчем кваліфікації на чемпіонат свтіу-2026.

Про це гравець розповів на пресконференції.

"Чим ісландці небезпечні? Ми аналізували їхні останні матчі. Мабуть, дуже добре вони грають на стандартних положеннях і в атаці, і в обороні. Більше уваги ми приділили цим моментам.

І взагалі, вони стали краще, на мою думку. В порівнянні з тим матчем, який ми грали у Вроцлаві. Стали більше грати на м’ячі. Завтра побачимо, як вони вийдуть", – сказав Миколенко.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Поєдинок з ісландцями пропустить півзахисник Єгор Ярмолюк, який не встиг відновитися після травми.

Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".

