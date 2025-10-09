Миколенко: Збірна Ісландії небезпечна на стандартних положеннях
Захисник збірної України Віталій Миколенко виділив сильні сторони Ісландії перед матчем кваліфікації на чемпіонат свтіу-2026.
Про це гравець розповів на пресконференції.
"Чим ісландці небезпечні? Ми аналізували їхні останні матчі. Мабуть, дуже добре вони грають на стандартних положеннях і в атаці, і в обороні. Більше уваги ми приділили цим моментам.
І взагалі, вони стали краще, на мою думку. В порівнянні з тим матчем, який ми грали у Вроцлаві. Стали більше грати на м’ячі. Завтра побачимо, як вони вийдуть", – сказав Миколенко.
Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.
Поєдинок з ісландцями пропустить півзахисник Єгор Ярмолюк, який не встиг відновитися після травми.
Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".