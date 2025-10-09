Миколенко: Збірна Ісландії небезпечна на стандартних положеннях

Захисник збірної України Віталій Миколенко виділив сильні сторони Ісландії перед матчем кваліфікації на чемпіонат свтіу-2026.

Про це гравець розповів на пресконференції.

"Чим ісландці небезпечні? Ми аналізували їхні останні матчі. Мабуть, дуже добре вони грають на стандартних положеннях і в атаці, і в обороні. Більше уваги ми приділили цим моментам.

І взагалі, вони стали краще, на мою думку. В порівнянні з тим матчем, який ми грали у Вроцлаві. Стали більше грати на м’ячі. Завтра побачимо, як вони вийдуть", – сказав Миколенко.