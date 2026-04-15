Евертон підготував новий контракт для Миколенка

Олексій Мурзак — 15 квітня 2026, 18:57
Евертон планує подовжити контракт з українським захисником Віталієм Миколенком.

Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, керівництво "ірисок" готове запропонувати захиснику нову нову угоду, а самі перемовини повинні стартувати найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що Миколенко влітку може безкоштовно покинути клуб.

У поточному сезоні Віталій зіграв за Евертон 29 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Евертон придбав Миколенка у Динамо за 23,5 мільйона євро. Поточна трансферна вартість гравця становить 25 мільйонів.

Також стало відомо, що тренер Евертона Девід Моєс розраховує на українського захисника, який залишається гравцем основного складу. Клуб докладе всіх зусиль, щоб зберегти 26-річного футболіста.

