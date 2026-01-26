Українська правда
Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона на матч АПЛ проти Лідса

Софія Кулай — 26 січня 2026, 21:18
Віталій Миколенко
Getty Images

Головний тренер Евертона Девід Моєс вчергове довірив Віталію Миколенку місце у стартовому складі "ірисок".

26 січня Евертон прийме Лідс у рамках 23 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).

Українець традиційно зіграє на лівому фланзі захисту.

Склад Евертона: Пікфорд – Паттерсон, Тарковскі, О'Браєн, Миколенко – Гує, Гарнер, Ндіає, Армстронг, Макніл – Баррі.

Пригадаємо, що за підсумками попередньої гри АПЛ проти Астон Вілли Миколенко отримав одну із найнижчих оцінок у своїй команді. До слова, у 22 турі Евертон мінімально обіграв Астон Віллу 1:0.

Натомість Лідс у минулій грі англійської першості теж мінімально переграв вдома Фулгем 1:0.

Відзначимо, що на полі зійдуться 11-та (Евертон) та 16-та (Лідс) команди турнірної таблиці АПЛ. Перед очною грою команда Моєса випереджає найближчого суперника на 7 балів – 32 очки проти 25-ти пунктів у Лідса.

Останні новини

