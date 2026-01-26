Українська правда
Валенсія підписала чемпіона світу із Вест Гема

Софія Кулай — 26 січня 2026, 21:05
Валенсія підписала чемпіона світу із Вест Гема
Гвідо Родрігес
ФК Валенсія

31-річний півзахисник англійського Вест Гема Гвідо Родрігес став гравцем іспанської Валенсії.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Клуб Ла Ліги не повідомив жодних деталей співпраці. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 6 мільйонів євро.

Відзначимо, що Родрігес має досвід виступів саме в іспанському чемпіонаті. Протягом 2020-2024 років Гвідо грав за Бетіс (173 матчі).

Також аргентинський опорник пограв за Тіхуану, Америку, Рівер Плейт, а також Дефенса і Хустісія. У 2022 році Гвідо став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини.

У поточному сезоні-2025/26 Родрігес провів за "молотобійців" 8 ігор, у яких не відзначився результативними діями.

Новий клуб Гвідо посідає 14-те місце після 21-го туру іспанської першості. У доробку "кажанів" 23 бали. Наступний поєдинок Валенсії запланований на 1 лютого. У цей день команда Родрігеса гостюватиме на полі його ексклубу Бетіса. Початок зустрічі – о 17:15 (за київським часом).

