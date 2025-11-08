Миколенко в основі Евертона на матч проти Фулгема

Віталій Миколенко продовжує стабільно виходити у стартовому складі Евертона. Український захисник з'явиться з перших хвилин у матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Фулгема.

Про це повідомляє пресслужба Евертона.

Склад Евертона: Пікфорд, Гарнер, Тарковскі, Кін, Миколенко, Гує, Іроегбунам, Ндіає, Дьюсбері-Холл, Гріліш і Баррі.

Таким чином, Миколенко вкотре отримує можливість закріпити свій статус основного лівого захисника команди.

Поєдинок Евертон – Фулгем відбудеться сьогодні, 8 листопада, і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше Віталій Миколенко висловився про кваліфікацію до ЧС-2026.