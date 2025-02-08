Миколенко залишився поза заявкою Евертона на гру проти Борнмута

Захисник збірної України Віталій Миколенко опинився поза заявкою на матч четвертого кола Кубку Англії через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Футболіст відчув дискомфорт у литковому м'язі. Клуб вирішив не ризикувати та залишив українця відновлюватись.

Vitalii Mykolenko misses out on today's squad as a precaution after feeling his calf. #EmiratesFACup https://t.co/kchXTSGlsA — Everton (@Everton) February 8, 2025

Поєдинок між Евертоном та Борнмутом стартує о 17:00 за київським часом.

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що наставник українця Девід Моєс провів ювілейний матч в межах АПЛ.