Миколенко залишився поза заявкою Евертона на гру проти Борнмута
Віталій Миколенко
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Захисник збірної України Віталій Миколенко опинився поза заявкою на матч четвертого кола Кубку Англії через проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє пресслужба "ірисок".
Футболіст відчув дискомфорт у литковому м'язі. Клуб вирішив не ризикувати та залишив українця відновлюватись.
Поєдинок між Евертоном та Борнмутом стартує о 17:00 за київським часом.
У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.
Раніше повідомлялось, що наставник українця Девід Моєс провів ювілейний матч в межах АПЛ.