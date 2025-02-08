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Миколенко залишився поза заявкою Евертона на гру проти Борнмута

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 16:35
Віталій Миколенко отримав травму
Віталій Миколенко
Getty images

Захисник збірної України Віталій Миколенко опинився поза заявкою на матч четвертого кола Кубку Англії через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Футболіст відчув дискомфорт у литковому м'язі. Клуб вирішив не ризикувати та залишив українця відновлюватись.

Поєдинок між Евертоном та Борнмутом стартує о 17:00 за київським часом.

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що наставник українця Девід Моєс провів ювілейний матч в межах АПЛ.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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