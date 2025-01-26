Моєс провів ювілейний матч на чолі клубів АПЛ

Матч проти Брайтона став для наставника Евертона Девіда Моєса ювілейним на чолі клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Фахівець провів 700-й матч у вищому дивізіоні Англії як головний тренер. За цей час команди Моєса здобули 271 перемогу, зазнали 247 поразок, а ще 182 зустрічі було зіграно внічию.

Окрім Евертона наставник працював також у Манчестер Юнайтед, Вест Гемі та Сандерленді в межах АПЛ.

У сезоні-2014/2015 Моєс мав невдалий досвід у Реал Сосьєдаді, де його було звільнено рівно за рік після призначення.

У наступному матчі Евертон зіграє проти Лестера. Поєдинок відбудеться у суботу, 1 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "іриски" більше не мають проблем з АПЛ через порушення правил прибутковості та сталого розвитку.