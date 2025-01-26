Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моєс провів ювілейний матч на чолі клубів АПЛ

Володимир Максименко — 26 січня 2025, 09:41
Моєс провів ювілейний матч на чолі клубів АПЛ
Девід Моєс
Getty images

Матч проти Брайтона став для наставника Евертона Девіда Моєса ювілейним на чолі клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Фахівець провів 700-й матч у вищому дивізіоні Англії як головний тренер. За цей час команди Моєса здобули 271 перемогу, зазнали 247 поразок, а ще 182 зустрічі було зіграно внічию.

Окрім Евертона наставник працював також у Манчестер Юнайтед, Вест Гемі та Сандерленді в межах АПЛ.

У сезоні-2014/2015 Моєс мав невдалий досвід у Реал Сосьєдаді, де його було звільнено рівно за рік після призначення.

У наступному матчі Евертон зіграє проти Лестера. Поєдинок відбудеться у суботу, 1 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "іриски" більше не мають проблем з АПЛ через порушення правил прибутковості та сталого розвитку.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Моєс

Моєс

Моєсу вистачило всього чотирьох днів на чолі Евертона, щоб "перегоріти"
Безумовні ризики на фоні можливості прориву. Як на Миколенку позначиться зміна тренера Евертона
Евертон оголосив про призначення Моєса головним тренером
Головний фаворит на посаду тренера Евертона підпише довгострокову угоду з клубом
Евертон визначив пріоритетного кандидата на посаду головного тренера

Останні новини