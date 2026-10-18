Сандерленд із Тутєровим програв Борнмуту, розгромна перемога Брайтона та чергова невдача МЮ у 7 турі АПЛ
У неділю, 18 жовтня, відбулись чергові матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги.
У складі Сандерленда дебютував у турнірі український форвард Тимур Тутєров. Він провів на полі 58 хвилин – "чорні коти" в меншості програли Борнмуту.
Брайтон вдома декласував Крістал Пелес. "Чайки" забили три голи вже в перші десять хвилин зустрічі.
Манчестер Юнайтед на виїзді не зміг переграти Лідс. "Червоні дияволи" вели в рахунку після першого тайму, але втратили перевагу.
7 тур, 18 жовтня
Борнмут – Сандерленд 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 6 Таверньє, 2:0 – 48 Еванлсон
Вилучення: Данзо, 17
Брайтон – Кристал Пелес 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 4 Канво (АГ), 2:0 – 7 Гомес, 3:0 – 10 Аярі, 4:0 – 49 Костулас, 5:0 – 84 Хіншелвуд
Лідс – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 35 Мбемо, 1:1 – 51 Калверт-Льюїн
Нагадаємо, що напередодні відбулись інші п'ять поєдинків Англійської Прем'єр-ліги.