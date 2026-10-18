Сандерленд із Тутєровим програв Борнмуту, розгромна перемога Брайтона та чергова невдача МЮ у 7 турі АПЛ

У неділю, 18 жовтня, відбулись чергові матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги.

У складі Сандерленда дебютував у турнірі український форвард Тимур Тутєров. Він провів на полі 58 хвилин – "чорні коти" в меншості програли Борнмуту.

Брайтон вдома декласував Крістал Пелес. "Чайки" забили три голи вже в перші десять хвилин зустрічі.

Манчестер Юнайтед на виїзді не зміг переграти Лідс. "Червоні дияволи" вели в рахунку після першого тайму, але втратили перевагу.

Чемпіонат Англії – АПЛ

7 тур, 18 жовтня

Борнмут – Сандерленд 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Таверньє, 2:0 – 48 Еванлсон

Вилучення: Данзо, 17

Брайтон – Кристал Пелес 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Канво (АГ), 2:0 – 7 Гомес, 3:0 – 10 Аярі, 4:0 – 49 Костулас, 5:0 – 84 Хіншелвуд

Лідс – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Мбемо, 1:1 – 51 Калверт-Льюїн

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші п'ять поєдинків Англійської Прем'єр-ліги.