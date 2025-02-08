Українського дербі не буде: стали відомі основні склади Евертона та Борнмута на матч Кубку Англії

Ілля Забарний та Віталій Миколенко

Головні тренери Евертона та Борнмута визначились з основними складами команда на матч четвертого кола Кубку Англії.

Про це повідомляють пресслужби обох клубів.

Так, Віталій Миколенко опинився поза заявкою "ірисок". Причини такого рішення наразі невідомі.

Центрбек збірної України Ілля Забарний традиційно вийде в основному складі Борнмута.

Поєдинок між Евертоном та "вишнями" стартує о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора відбувся перший матч 1/16 фіналу Кубку Англії, в якому Манчестер Юнайтед на останніх секундах переміг Лестер.