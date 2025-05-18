Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко вийде в основі на останній домашній матч Евертона в сезоні

Олег Дідух — 18 травня 2025, 13:26
Миколенко вийде в основі на останній домашній матч Евертона в сезоні
Віталій Миколенко
Getty Images

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вийде в основі Евертона на матч 37 туру АПЛ проти Саутгемптона.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ, яка опублікувала склади команд на матч.

Евертон: Пікфорд, Миколенко, Брентуейт, О’Браєн, Коулмен, Гейє, Гарнер, Макніл, Дукуре, Ндіайє, Бето

Саутгемптон: Рамсдейл, Вуд, Харвуд-Белліс, Стівенс, Велінгтон, Арібо, Даунс, Брі, Фернандеш, Дублінг, Сулемана

Матч Евертон – Саутгемптон розпочнеться в неділю, 18 травня, о 14:00 за київським часом. Для Евертона це буде останній домашній матч у сезоні та прощальний поєдинок на стадіоні Гудісон Парк. У заключному турі АПЛ команда 25 травня на виїзді зіграє із Ньюкаслом.

У поточному сезоні на рахунку Миколенка 1 гол і 2 асисти в 35 матчах за Евертон у всіх турнірах. Раніше клуб повідомив про відхід трьох гравців: Асміра Беговича, Ешлі Янга та Жоау Віржинії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Саутгемптон

Чемпіонат Англії, АПЛ

Де Брейне оцінив імовірність продовження кар’єри в АПЛ
Шляхи розходяться: Евертон оголосив про розставання з трьома футболістами
Я не міг би просити більшого, – Анчелотті задоволений трансферною політикою Реала
Нам трохи не пощастило: Аморім прокоментував поразку від Челсі
У мене є шанси: Салах – про Золотий м'яч

Останні новини