Миколенко вийде в основі на останній домашній матч Евертона в сезоні

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вийде в основі Евертона на матч 37 туру АПЛ проти Саутгемптона.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ, яка опублікувала склади команд на матч.

Евертон: Пікфорд, Миколенко, Брентуейт, О’Браєн, Коулмен, Гейє, Гарнер, Макніл, Дукуре, Ндіайє, Бето

Саутгемптон: Рамсдейл, Вуд, Харвуд-Белліс, Стівенс, Велінгтон, Арібо, Даунс, Брі, Фернандеш, Дублінг, Сулемана

Матч Евертон – Саутгемптон розпочнеться в неділю, 18 травня, о 14:00 за київським часом. Для Евертона це буде останній домашній матч у сезоні та прощальний поєдинок на стадіоні Гудісон Парк. У заключному турі АПЛ команда 25 травня на виїзді зіграє із Ньюкаслом.

У поточному сезоні на рахунку Миколенка 1 гол і 2 асисти в 35 матчах за Евертон у всіх турнірах. Раніше клуб повідомив про відхід трьох гравців: Асміра Беговича, Ешлі Янга та Жоау Віржинії.