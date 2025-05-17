Шляхи розходяться: Евертон оголосив про розставання з трьома футболістами

Евертон розстанеться одразу з трьому гравцями після завершення поточного сезону.

Про це ліверпульський клуб повідомив на своєму сайті.

Згідно з джерелом, цього літа статус вільного агента отримають Ешлі Янг, Асмір Бегович та Жоау Віржинія, чиї контракти "іриски" вирішили не продовжувати.

Янг приєднався до клубу Віталія Миколенка влітку 2023 року. За цей час він взяв участь у 68 матчах, у яких відзначився 2 голами та 4 асистами.

Бегович проводить в Евертоні вже другий відрізок своєї кар'єри. Він був у Мерсисайді з 2021 по 2023 роки, після чого повернувся до команді Девіда Моєса минулого літа. На його рахунку 10 ігор, у яких він пропустив 17 голів і 4 рази відстояв на "нуль".

Віржинія переїхав на "Гудісон Парк" влітку 2018 року, перейшовши з Арсенала. Але він може похвалитися всього 8 матчами за весь цей час, велику частину якого він проводив в орендах.

Нагадаємо, що завтра, 18 травня, Евертон зіграє свій останній поєдинок на газоні "Гудісон Парк". З наступного сезону "іриски" гратимуть на новій арені. І через власні безглузді дії один з фанатів клубу не зможе відвідати цю гру проти Саутгемптона.