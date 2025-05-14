Евертон Миколенка вирішив долю "Гудісон парк"

Представник Англійської Прем'єр-ліги Евертон вирішив долю свого легендарного стадіону "Гудісон парк", на якому команда завершує свої виступи після 133-річної історії.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Клуб вирішив не зносити арену, а надати її для виступів жіночої команди. Рішення пов'язано з історичною спадщиною "Гудісон парка" та зростом популярності жіночого футболу.

Everton Football Club is proud to announce that Goodison Park will become the permanent home of Everton Women from the start of the 2025/26 season! 🔵🔽 — Everton (@Everton) May 13, 2025

Капітан Евертона Меган Фінніган прокоментувала цю подію, назвавши таке рішення "свідоцтвом жіночого футболу".

Зазначимо, що новий стадіон Евертона, який наразі має однойменну назву, було збудовано у 2024 році та має місткість 52 888 глядачів.

Раніше емоціями напередодні останньої гри на "Гудісон парк" поділився захисник "ірисок" Віталій Миколенко.