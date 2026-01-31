Українська правда
Миколенко отримав травму на тренуванні Евертона

Сергій Шаховець — 31 січня 2026, 16:48
Український захисник Віталій Миколенко травмувався напередодні матчу 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок" із посиланням на головного тренера Девіда Моєса.

За словами наставника, Миколенко отримав забій на тренуванні. Через ушкодження 26-річний українець пропустить гру чемпіонату Англії.

Матч 24 туру АПЛ Брайтон – Евертон відбудеться 31 січня. Стартовий свисток запланований на 17:00 за київським часом.

У сезоні-2025/26 Віталій Миколенко зіграв за Евертон 23 матчі у всіх турнірах, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що 26 березня збірна України, гравцем основного складу якої є Миколенко, зіграє півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Миколенка в Евертоні Джек Гріліш, швидше за все, у поточному сезоні вже не зіграє.

