Нам його не вистачатиме: Моєс повідомив погані новини щодо важкої травми зіркового вінгера клубу

Зірковий вінгер та одноклубник українця Віталія Миколенка в Евертоні Джек Гріліш, швидше за все, у поточному сезоні вже не зіграє.

Про це повідомив наставник "ірисок" Девід Моєс, якого цитує ВВС.

Причиною стала важка травма, також гравець може перенести операцію.

"Ми вважаємо, що йому, швидше за все, буде потрібна операція, але це ще не підтверджено остаточно. Так, мабуть, він вибув до кінця сезону. Це велике розчарування і для самого гравця, і для клубу, і всіх нас.

Він дуже важлива частина команди, сильна особистість з величезним досвідом. Нам його не вистачатиме, він приніс нам багато користі", – сказав Моєс.

В сезоні 2025/26 Джек провів 22 матчі на правах оренди за Евертон, відзначившись 2 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Гріліш зазнав стресового перелому стопи.