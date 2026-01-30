Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нам його не вистачатиме: Моєс повідомив погані новини щодо важкої травми зіркового вінгера клубу

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 19:19
Нам його не вистачатиме: Моєс повідомив погані новини щодо важкої травми зіркового вінгера клубу
Джек Гріліш
Getty Images

Зірковий вінгер та одноклубник українця Віталія Миколенка в Евертоні Джек Гріліш, швидше за все, у поточному сезоні вже не зіграє.

Про це повідомив наставник "ірисок" Девід Моєс, якого цитує ВВС.

Причиною стала важка травма, також гравець може перенести операцію.

"Ми вважаємо, що йому, швидше за все, буде потрібна операція, але це ще не підтверджено остаточно. Так, мабуть, він вибув до кінця сезону. Це велике розчарування і для самого гравця, і для клубу, і всіх нас.

Він дуже важлива частина команди, сильна особистість з величезним досвідом. Нам його не вистачатиме, він приніс нам багато користі", – сказав Моєс.

В сезоні 2025/26 Джек провів 22 матчі на правах оренди за Евертон, відзначившись 2 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Гріліш зазнав стресового перелому стопи.

Евертон Джек Гріліш Девід Моєс

Девід Моєс

Моєс: Мені подобається, коли гравці зриваються один на одного
Моєс – про Миколенка: Я був приємно здивований рівнем його гри, він чудовий захисник

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік