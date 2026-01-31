Евертон з Миколенком відкриватимуть 24 тур АПЛ, Ліверпуль зіграє вдома з Ньюкаслом

У суботу, 31 січня, розпочнеться 24 тур чемпіонату Англії з футболу.

В перший часовий слот заплановано три матчі, зокрема Віталій Миколенко з Евертоном гратимуть проти Брайтона.

Також Лідс вдома прийматиме лідера чемпіонату Арсенал, а Вулвергемптон намагатиметься покращити свої шанси на поряток у матчі з Борнмутом.

О 19:30 лондонський Челсі зустрінеться із Вест Гемом, а закриватимуть день чинні чемпіоні Ливерпуль – на "червоних" очікує протистояння проти Ньюкасла.

Розклад 24 туру АПЛ на 31 січня

17:00 Брайтон – Евертон

17:00 Вулвергемптон – Борнмут

17:00 Лідс – Арсенал

19:30 Челсі – Вест Гем

22:00 Ліверпуль – Ньюкасл

Матчі Арсенала, Челсі та Ліверпуля в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo, а решту поєдинків можна подивитись на Setanta Sports.

Напередодні чемпіон АПЛ у складі Ліверпуля очолив молодіжну команду Саутгемптона.