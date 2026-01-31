Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Евертон з Миколенком відкриватимуть 24 тур АПЛ, Ліверпуль зіграє вдома з Ньюкаслом

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 08:08
Евертон з Миколенком відкриватимуть 24 тур АПЛ, Ліверпуль зіграє вдома з Ньюкаслом

У суботу, 31 січня, розпочнеться 24 тур чемпіонату Англії з футболу.

В перший часовий слот заплановано три матчі, зокрема Віталій Миколенко з Евертоном гратимуть проти Брайтона.

Також Лідс вдома прийматиме лідера чемпіонату Арсенал, а Вулвергемптон намагатиметься покращити свої шанси на поряток у матчі з Борнмутом.

О 19:30 лондонський Челсі зустрінеться із Вест Гемом, а закриватимуть день чинні чемпіоні Ливерпуль – на "червоних" очікує протистояння проти Ньюкасла.

Розклад 24 туру АПЛ на 31 січня

  • 17:00 Брайтон – Евертон
  • 17:00 Вулвергемптон – Борнмут
  • 17:00 Лідс – Арсенал
  • 19:30 Челсі – Вест Гем
  • 22:00 Ліверпуль – Ньюкасл
Standings provided by Sofascore

Матчі Арсенала, Челсі та Ліверпуля в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo, а решту поєдинків можна подивитись на Setanta Sports.

Напередодні чемпіон АПЛ у складі Ліверпуля очолив молодіжну команду Саутгемптона.

Евертон Ліверпуль Віталій Миколенко Арсенал Лондон

Арсенал Лондон

Арсенал оголосив про підписання попереднього контракту зі своїм 16-річним талантом
Аякс завершує підписання Зінченка – Романо
Арсенал та Ноттінгем розірвали угоду щодо Зінченка – ЗМІ
ЗМІ розкрили нові деталі потенційного трансферу Зінченка в Аякс
Артета: Ніхто не має більшої мотивації виграти АПЛ, ніж я

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік