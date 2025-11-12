Миколенко: Всі розуміють важливість матчів з Францією та Ісландією

Захисник збірної України Віталій Миколенко оцінив готовність команди до матчу з Францією у межах відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це гравець розповів на пресконференції.

"Ми зібрались позавчора, дуже короткий період до матчу. Не скажу чи є напруга, але всі розуміють важливість цих поєдинків. Як завжди, ми граємо за нашу країну. Всі на позитиві, але всі розуміють, які матчі нас чекають попереду. Тому, всі більш сконцентровано підходять до матчу", – сказав футболіст.

Також гравець відповів на запитання, як не переоцінити збірну Франції.

"Не скажу, що в нас є якийсь страх. Переоцінки ніколи не було – це дуже хороша збірна, яка має топових гравців. Але це такі ж футболісти, як ми. Думаю, що не буде ніякої переоцінки, будемо грати на своїх сильних якостях", – розповів Миколенко.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.