Шапаренко: Прагнемо лише до перемоги в матчі проти Рейнджерс

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко заявив про настрій команди перед матчем із Рейнджерс у третьому кваліфікаційному колі Ліги чемпіонів УЄФА.

Його слова передає пресслужба киян.

"Чекаємо на дуже силову гру. Ми бачили відеоогляди їхніх матчів, вони ведуть силову гру, дуже швидкі контратаки. Тренерський штаб вказав нам на їхні взаємодії, тепер усе залежить від нас, адже нам грати на полі.

Що Англія, що Шотландія – приблизно один рівень футболу. І там, і там багато боротьби, і нам треба бути готовими вступати в боротьбу, не боятися, і, звичайно ж, нав’язувати свою гру, ту, яку ми самі хочемо бачити. Нам неважливо, як грає суперник, нас має хвилювати лише своя гра, мотивація. Будемо прагнути лише до перемоги в нашій зустрічі", — сказав футболіст.