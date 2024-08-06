Шовковський: Ми з великим нетерпінням чекаємо протистояння з Рейнджерс

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський очікує цікавого протистояння з Рейнджерс у третьому кваліфікаційному колі Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це український фахівець розповів напередодні поєдинку.

"Безумовно, команда, проти якої нам належить зіграти у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, має велику історію. І хоча в останні десятиліття в Рейнджерс були певні проблеми, клуб зміг піднятися, повернутися до найвищого дивізіону, стали чемпіонами, завоювали Кубок Шотландії та Кубок ліги, і зараз перебувають на шляху повернення тих славетних традицій, які є у цього клубу.

Ми з великим нетерпінням чекаємо цього протистояння для того, щоб зустрілися дві різні культури футболу. Зі свого боку будемо намагатися проявити свої найкращі якості. Але при цьому вивчали нашого суперника, і можемо очікувати загрози як від форвардів, які чудово діють на завершальній стадії, і від активних флангових гравців. Команда досвідчена, амбітна, грає у дуже швидкий футбол. Тож на нас чекає цікаве протистояння", — сказав Шовковський.

Номінально домашній матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні, 6 серпня, в польському Любліні. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.