Артета завершує суперечку з Гвардіолою: Я дуже поважаю його

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловив повагу наставнику Манчестер Сіті Жузепу Гвардіолі.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Коли я кажу, що казав дещо про Ман Сіті, я мав на увазі, що знаю, як важко вони працюють. Ось що я маю на увазі. Я можу повторити це дуже чітко, я захоплююся Гвардіолою. Я люблю його. Я дуже поважаю його за все, що він робить для мене. Я вважаю його своїм другом.

Я не бачив, щоб людина працювала так старанно, як Пеп, і всі в Ман Сіті постійно перемагають. Якщо хтось хоче зіпсувати стосунки, це не в моїх руках", – сказав Артета.