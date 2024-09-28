Артета завершує суперечку з Гвардіолою: Я дуже поважаю його
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловив повагу наставнику Манчестер Сіті Жузепу Гвардіолі.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Коли я кажу, що казав дещо про Ман Сіті, я мав на увазі, що знаю, як важко вони працюють. Ось що я маю на увазі. Я можу повторити це дуже чітко, я захоплююся Гвардіолою. Я люблю його. Я дуже поважаю його за все, що він робить для мене. Я вважаю його своїм другом.
Я не бачив, щоб людина працювала так старанно, як Пеп, і всі в Ман Сіті постійно перемагають. Якщо хтось хоче зіпсувати стосунки, це не в моїх руках", – сказав Артета.
Нагадаємо, останнім днями протистояння між Манчестер Сіті та Арсеналом різко загострилося. Після матчу у 5-му турі АПЛ гравці обох команд обмінювалися різкими випадами у пресі, а Гвардіола заявив, що його клуб тепер у стані війни з "канонірами".