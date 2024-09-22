Брайтон розписав мирову з Ноттінгемом у 5 турі АПЛ

У межах 7 туру Англійської Прем'єр-ліги Брайтон вдома зіграв внічию з Ноттінгемом.

Зустріч завершились з рахунком 2:2. На гол Вуда з пенальті Брайтон відповів влучними ударами Джек Гіншелвуда та Денні Велбека. Ноттінгем зміг відіграти у другій половині гри – відзначився Рамон Соса.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

5 тур, 21 вересня

Брайтон – Ноттінгем 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 13 Вуд (пен), 1:1 – 42 Гіншелвуд, 2:1 – 45 Велбек, 2:2 – 70 Соса

Сьогодні відбудеться ще один матч:

18:30. Манчестер Сіті – Арсенал

Напередодні Челсі Михайла Мудрика обіграв на виїзді Вест Гем, а Евертон Віталія Миколенка здобув перші очки у чемпіонаті.