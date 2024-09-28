Ви провокуєте мене? Добре, я готовий: Гвардіола оголосив війну Арсеналу

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що протистояння з Арсеналом тепер стало війною.

Його слова наводить BBC.

"Ви хочете війну? Тепер ми воюємо. Габріел чітко сказав на пресконференції, що це війна, що вони спеціально нас провокують. Ви провокуєте мене? Добре, я готовий", – сказав Гвардіола.

Слова Пепа стали відповіддю захиснику Арсенала Габріелу Магальяесу, який сказав, що провокаційні дії у футболі – це нормально.

Протистояння між Арсеналом та Манчестер Сіті вийшло на новий рівень після нещодавнього матчу команд у 5-му турі чемпіонату Англії, який завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Більше тайму "каноніри" в меншості намагалися захистити свою перевагу в один м’яч, але таки пропустили в компенсований час. Після гри Бернарду Сілва заявив, що у футбол грала лише одна команда.

Зазначимо, що до того, як очолити "канонірів", Мікель Артета кілька років працював асистентом Гвардіоли в Сіті.