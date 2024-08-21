Артета підпише довгостроковий контракт з Арсеналом

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підпише новий, довгостроковий контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Деталі можливої угоди не розголошуються. Зазначається, що відносини наставника та керівництва "канонірів" дуже міцні.

Сторони довіряють одне одному та не поспішають підписувати контракт, попри те, що чинна угода розрахована до літа 2025 року.

BREAKING: Mikel Arteta is expected to commit his long-term future to Arsenal soon by signing a new contract, Sky Sports News understands 🚨 pic.twitter.com/xRYExGqG2V — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2024

Нагадаємо, "каноніри" два сезони поспіль завершили на другому місці в Англійській Прем'єр-лізі. Обидва рази чемпіоном ставав Манчестер Сіті.

Раніше повідомлося. що Артета хоче підсилити лівий фланг оборони, хоча в команді є шість гравців, які можуть зіграти на цій позиції.

У зв'язку з цим іспанець планує продати двох трьох оборонців. У список потрапив українець Олександр Зінченко, а також Кіран Тірні та Якуб Ківьор.