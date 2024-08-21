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Артета підпише довгостроковий контракт з Арсеналом

Станіслав Лисак — 21 серпня, 20:29
Артета підпише довгостроковий контракт з Арсеналом
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підпише новий, довгостроковий контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Деталі можливої угоди не розголошуються. Зазначається, що відносини наставника та керівництва "канонірів" дуже міцні.

Сторони довіряють одне одному та не поспішають підписувати контракт, попри те, що чинна угода розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, "каноніри" два сезони поспіль завершили на другому місці в Англійській Прем'єр-лізі. Обидва рази чемпіоном ставав Манчестер Сіті.

Раніше повідомлося. що Артета хоче підсилити лівий фланг оборони, хоча в команді є шість гравців, які можуть зіграти на цій позиції.

У зв'язку з цим іспанець планує продати двох трьох оборонців. У список потрапив українець Олександр Зінченко, а також Кіран Тірні та Якуб Ківьор.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Мікель Артета

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