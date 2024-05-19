Манчестер Сіті переграв Вест Гем та оформив 10-й титул АПЛ

У неділю, 19 травня, відбулися матчі останнього 38 туру чемпіонату Англії-2023/24 з футболу.

Манчестер Сіті вдома обіграв Вест Гем з рахунком 3:1 та став чемпіоном. Для "місцян" це 10-й титул чемпіона Англії (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23).

Друге місце посів Арсенал Олександра Зінченка, який переграв Евертон Віталія Миколенка (2:1).

Чемпіонат Англії — АПЛ

38 тур, 19 травня

Арсенал — Евертон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 40 Гує, 1:1 - 43 Томіясу, 2:1 - 89 Гаверц

Манчестер Сіті — Вест Гем 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Фоден, 2:0 - 18 Фоден, 2:1 - 42 Кудус, 3:1 - 59 Родрі

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Макаллістер, 2:0 - 40 Кванса

Челсі — Борнмут 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Кайседо, 2:0 - 48 Стерлінг, 2:1 - 49 Бадьяшиль (автогол)

Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Далот, 0:2 - 88 Гейлунн

Бернлі — Ноттінгем 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Вуд, 0:2 - 14 Вуд, 1:2 - 72 Каллен

Лутон — Фулгем 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 43 Траоре, 1:1 - 45+1 Морріс (пен), 1:2 - 45+3 Хіменес, 2:3 - 55 Дауті, 2:4 - 68 Вілсон

Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Кулусевскі, 0:2 - 59 Порро, 0:3 - 65 Кулусевскі

Крістал Пелес — Астон Вілла 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Матета, 2:0 - 39 Матета, 3:0 - 54 Езе, 4:0 - 63 Матета, 5:0 - 69 Езе

Брентфорд — Ньюкасл 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 21 Барнс, 0:2 - 36 Мерфі, 0:3 - 38 Ісак, 1:3 - 48 Янельт, 2:3 - 70 Вісса, 2:4 - 77 Гімараес

За підсумками сезону Лутон, Бернлі та Шеффілд вилетіли у Чемпіоншип.

У Лізі чемпіонів Англію будуть представляти Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль та Астон Вілла.

Тоттенгем зіграє в Лізі Європи, а Челсі Михайла Мудрика — в Лізі конференцій.