Артета – про шанси виграти АПЛ: Ми просто повинні виконувати свою роботу

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував чемпіонські амбіції команди напередодні матчу 26 туру АПЛ проти Вест Гема.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Я бачу можливість для того, щоб ми продовжували перемагати та йшли до своєї мети. Це єдине на чому ми можемо зосередитись – просто виконувати свою роботу.

Я не люблю думати категоріями "якщо", особливо у футболі. Виконаймо те, що повинні, і у випадку, коли це "якщо" збудеться – будемо радіти.

Відстань між командами у таблиці дуже мала, зараз все має значення. У нас були цифри, які завжди дозволяли перемогти в АПЛ, але ми цього не зробили. Це демонструє рівень та складність чемпіонату", – розповів Артета.