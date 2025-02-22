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Артета – про шанси виграти АПЛ: Ми просто повинні виконувати свою роботу

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 09:02
Артета – про шанси виграти АПЛ: Ми просто повинні виконувати свою роботу
Мікель Артета
Getty images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував чемпіонські амбіції команди напередодні матчу 26 туру АПЛ проти Вест Гема.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Я бачу можливість для того, щоб ми продовжували перемагати та йшли до своєї мети. Це єдине на чому ми можемо зосередитись – просто виконувати свою роботу.

Я не люблю думати категоріями "якщо", особливо у футболі. Виконаймо те, що повинні, і у випадку, коли це "якщо" збудеться – будемо радіти.

Відстань між командами у таблиці дуже мала, зараз все має значення. У нас були цифри, які завжди дозволяли перемогти в АПЛ, але ми цього не зробили. Це демонструє рівень та складність чемпіонату", – розповів Артета.

Зазначимо, що матч між Арсеналом та Вест Гемом відбудеться сьогодні о 17:00 за київським часом.

Наразі лондонці посідають друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 53 очки. На першому місці розмістився Ліверпуль – 61 заліковий бал, проте Арсенал матиме матч у запасі.

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Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Арсенал Лондон

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