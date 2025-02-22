Таловєров спробує стримати Кардіфф, Евертон з Миколенком зіграє проти МЮ: розклад матчів українців

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться низка матчів європейських чемпіонатів за участю українських футболістів.

У першому ігровому слоті відбудеться два поєдинки із нашими гравцями – Плімут Таловєрова та Евертон Миколенка у домашніх поєдинках зустрінуться з Кардіффом та Манчестер Юнайтед відповідно.

О 16:00 розпочнеться ще два матчі, де Хайдук із Русиним у складі гратиме проти Осієка, а Георгій Бущан спробує зберегти свої ворота у недоторканності в поєдинку з Аль-Таавоном.

Вже за годину розпочнеться ще два матчі українців – Арсенал на Емірейтс гратиме з Вест Гемом, а Борнмут Іллі Забарного прийматиме Вулвергемптон.

Ввечері на українських вболівальників чекає протистояння Бенфіки та Боавішти. Очікується, що Анатолій Трубін звично займе місце у воротах "орлів".

Розклад матчів українців на 22 лютого:

14:30. АПЛ: Евертон – Манчестер Юнайтед

14:30. Чемпіоншип: Плімут – Кардіфф

16:00. Чемпіонат Хорватії: Хайдук – Осієк

16:05. Чемпіонат Саудівської Аравії: Аль-Таавон – Аль-Шабаб

17:00. АПЛ: Арсенал – Вест Гем

17:00. АПЛ: Борнмут – Вулвергемптон

20:00. Прімейра Ліга: Бенфіка – Боавішта

Нагадаємо, вчора відбувся черговий матч топчемпіонату за участю українця – Брентфорд із Ярмолюком у складі розгромив Лестер.