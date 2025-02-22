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Таловєров спробує стримати Кардіфф, Евертон з Миколенком зіграє проти МЮ: розклад матчів українців

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 08:15
Таловєров спробує стримати Кардіфф, Евертон з Миколенком зіграє проти МЮ: розклад матчів українців
Максим Таловєров
Плімут Аргайл

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться низка матчів європейських чемпіонатів за участю українських футболістів.

У першому ігровому слоті відбудеться два поєдинки із нашими гравцями – Плімут Таловєрова та Евертон Миколенка у домашніх поєдинках зустрінуться з Кардіффом та Манчестер Юнайтед відповідно.

О 16:00 розпочнеться ще два матчі, де Хайдук із Русиним у складі гратиме проти Осієка, а Георгій Бущан спробує зберегти свої ворота у недоторканності в поєдинку з Аль-Таавоном.

Вже за годину розпочнеться ще два матчі українців – Арсенал на Емірейтс гратиме з Вест Гемом, а Борнмут Іллі Забарного прийматиме Вулвергемптон.

Ввечері на українських вболівальників чекає протистояння Бенфіки та Боавішти. Очікується, що Анатолій Трубін звично займе місце у воротах "орлів".

Розклад матчів українців на 22 лютого:

  • 14:30. АПЛ: Евертон – Манчестер Юнайтед
  • 14:30. Чемпіоншип: Плімут – Кардіфф
  • 16:00. Чемпіонат Хорватії: Хайдук – Осієк
  • 16:05. Чемпіонат Саудівської Аравії: Аль-Таавон – Аль-Шабаб
  • 17:00. АПЛ: Арсенал – Вест Гем
  • 17:00. АПЛ: Борнмут – Вулвергемптон
  • 20:00. Прімейра Ліга: Бенфіка – Боавішта

Нагадаємо, вчора відбувся черговий матч топчемпіонату за участю українця – Брентфорд із Ярмолюком у складі розгромив Лестер.

Бенфіка Борнмут Евертон Ілля Забарний Олександр Зінченко Віталій Миколенко Назарій Русин Анатолій Трубін Хайдук Максим Таловєров Арсенал Лондон Плімут

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