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Легенда Манчестер Юнайтед вказав на головну помилку Артети в сезоні-2024/25

Микола Дендак — 18 лютого 2025, 11:22
Легенда Манчестер Юнайтед вказав на головну помилку Артети в сезоні-2024/25
Мікель Артета
CNN

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд вважає, що Мікель Артета припустився критичної помилки на початку цього сезону. Він не випускав на поле 17-річного Ітана Нванері, навіть коли був травмований Едегор.

Слова Фердінанда передає DailyMail.

"Арсенал міг би бути ближче до перемоги в АПЛ та ближче до Ліверпуля, якби Артета випускав Нванері, коли травмувався Едегор. Те, що він робить... він обігрує захисників, він обігрує команди. Я думаю, якби він вийшов, ви б набрали більше очок", – сказав легендарний футболіст МЮ.

Нагадаємо, раніше сам Мікель Артета прокоментував стрімкий прогрес Ітана Нванері у сезоні-2024/25.

Зауважимо, що юний талант Арсенала є наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату Англії. На момент дебюту Нванері виповнилося 15 років та 181 день.

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