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Артета звинуватив м'яч у поразці Арсенала у першому матчі півфіналі Кубку ліги

Олексій Погорелов — 8 січня 2025, 08:56
Артета звинуватив м'яч у поразці Арсенала у першому матчі півфіналі Кубку ліги
Мікель Артета
Associated Press

Головний тренер Арсенала Мікель Артета знайшов винуватця у поразці своєї команди у першому матчі півфіналу Кубку ліги проти Ньюкасла (0:2).

Слова іспанського фахівця наводить The Independent.

"М'яч після наших ударів часто летів над перекладиною. Це непросто.

Цей м'яч багато літає. Він просто відрізняється від м'яча АПЛ, і ми повинні адаптуватися до цього. Він летить по-іншому, хват також дуже відрізняється", – сказав Артета.

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У цій грі "каноніри" завдали 23 удари по воротах суперника, лише три з яких влучили в площину. "Сороки" виграли поєдинок з сімома ударами (чотири в площину).

Матч-відповідь пройде за місяць, 5 лютого, на Сент-Джеймс Парк.

Раніше Мікель Артета прокоментував потенційні трансфери Арсенала тлі травм важливих гравців.

Арсенал (Лондон) Мікель Артета Англія, Кубок Ліги Ньюкасл Юнайтед

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