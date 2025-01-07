Ми слідкуємо: Артета прокоментував можливі трансфери Арсенала на тлі великої кількості травм
Мікель Артета
CNN
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував можливі підписання клубу в зимове трансферне вікно.
Слова іспанця наводить ESPN.
"Ми слідкуємо за трансферним ринком. Чи будуть підписання? Не можу відповісти ані "так, ані "ні".
Я не хочу купляти гравців для кількості. Ісак – топфутболіст, він забиває багато голів, нам треба бути з ним обережнішим в очному матчі", – розповів Артета.
Зазначимо, що у лазареті "канонірів" зараз перебувають Ітан Нванері, Букайо Сака, Бен Вайт, Такехіро Томіясу та Рахім Стерлінг.
Довгий час Арсенал пов'язують з трансфером нападника через брак футболістів на позиції "страйкера".
Раніше став відомий шорт-лист лондонського клубу на зимове трансферне вікно.