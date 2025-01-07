Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ми слідкуємо: Артета прокоментував можливі трансфери Арсенала на тлі великої кількості травм

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 11:08
Ми слідкуємо: Артета прокоментував можливі трансфери Арсенала на тлі великої кількості травм
Мікель Артета
CNN

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував можливі підписання клубу в зимове трансферне вікно.

Слова іспанця наводить ESPN.

"Ми слідкуємо за трансферним ринком. Чи будуть підписання? Не можу відповісти ані "так, ані "ні".

Я не хочу купляти гравців для кількості. Ісак – топфутболіст, він забиває багато голів, нам треба бути з ним обережнішим в очному матчі", – розповів Артета.

Зазначимо, що у лазареті "канонірів" зараз перебувають Ітан Нванері, Букайо Сака, Бен Вайт, Такехіро Томіясу та Рахім Стерлінг.

Довгий час Арсенал пов'язують з трансфером нападника через брак футболістів на позиції "страйкера".

Раніше став відомий шорт-лист лондонського клубу на зимове трансферне вікно.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Футбольні трансфери Арсенал Лондон

Мікель Артета

Ніколи такого не бачив: Артета – про пенальті у матчі з Брайтоном
Артета – про боротьбу за перемогу в АПЛ: Минулого року ми були найкращою командою Англії
Артета – про перемогу над Брентфордом: Дуже важка гра
Сака пропустить більше двох місяців після операції на нозі
Артета – про футбольний графік: Ті, хто при владі, можуть вирішити це питання дуже швидко

Останні новини