МЮ не може домовитися з хавбеком про новий контракт, Челсі претендує на гравця

Переговори між Манчестер Юнайтед та Коббі Мейну про новий контракт перебувають у глухому куті.

Про цю проблему манкуніанців повідомляє Daily Mail.

Представники 19-річного англійця вже попередили європейські топ-клуби про те, що хавбек може бути проданий вже цього місяця або, що більш ймовірно, наприкінці сезону.

Головним кандидатом на придбання Мейну вважається Челсі. Проте клубу Михайла Мудрика доведеться зіткнутися з конкуренцією з боку інших клубів АПЛ та закордонних колективів.

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"Червоні дияволи" в свою чергу сподіваються, що їм вдасться знайти компроміс з півзахисником, бо вони не хочуть втрачати свого вихованця. Transfermarkt оцінює Мейну в 55 мільйонів євро.

Чинний контракт Мейну з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2027 року. При цьому манкуніанці мають опцію продовження на рік.

Вважається, що футболіст хоче заробляти близько 200 000 фунтів на тиждень, включаючи бонуси. На його думку, це відображає його статус основного гравця першої команди та того, кого викликають до розташування збірної Англії.

Цього сезону Коббі Мейну взяв участь у 17 матчах Манчестер Юнайтед в усіх турнірах. Він записав на свій рахунок тільки п'ять попереджень, не відзначившись результативними діями.

Раніше з'явилася інформація, що Маркус Рашфорд може опинитися у чемпіонаті Німеччини, де на нього претендує колишній чемпіон.