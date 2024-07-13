Лідер збірної Грузії перейде у Монако
Нападник збірної Грузії та Меца Жорж Мікаутадзе стане гравцем Монако.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Клуби вже домовились про перехід 23-річного гравця, який підпише 2-річний контракт. Сума трансферу складе 20 млн євро + бонуси.
Напередодні Мец скористався опцією викупу нападника в нідерландського Аякса за 13 млн євро. Гравець провів другу половину сезону в оренді у французькому клубі. На його рахунку 3 голи та 4 результативні передачі у 29 матчах.
Мікаутадзе на Євро-2024 відзначився 3 забитими м'ячами. Його команда завершила шлях на турнірі в 1/8 фіналу, зазнавши поразки від Іспанії.