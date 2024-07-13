Лідер збірної Грузії перейде у Монако

Нападник збірної Грузії та Меца Жорж Мікаутадзе стане гравцем Монако.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби вже домовились про перехід 23-річного гравця, який підпише 2-річний контракт. Сума трансферу складе 20 млн євро + бонуси.

Напередодні Мец скористався опцією викупу нападника в нідерландського Аякса за 13 млн євро. Гравець провів другу половину сезону в оренді у французькому клубі. На його рахунку 3 голи та 4 результативні передачі у 29 матчах.

🚨⚪️🔴 Georges Mikautadze to AS Monaco, here we go!



Verbal agreement in place and travel scheduled on Saturday, waiting on documents to be signed. 🛫



Package worth €20m fixed fee plus add-ons, also long term deal with the player already agreed as revealed last week. pic.twitter.com/2gkjqhFZmg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

Мікаутадзе на Євро-2024 відзначився 3 забитими м'ячами. Його команда завершила шлях на турнірі в 1/8 фіналу, зазнавши поразки від Іспанії.