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Лідер збірної Грузії перейшов у французький Мец

Владислав Уткін — 1 липня, 16:40
Лідер збірної Грузії перейшов у французький Мец

Нападник збірної Грузії та Аякса Жорж Мікаутадзе перейшов у французький Мец.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Мец, за який гравець виступав протягом шести місяців, скористався опцією викупу нападника за 13 млн євро.

Мікаутадзе є найкращим бомбардиром Євро-2024 із 3 забитими м'ячами. Гравець ділить першу сходинку із німцем Джамалом Мусіалой та словаком Іваном Шранцом.

Нагадаємо, що збірна Грузії завершила шлях на Євро, зазнавши поразки від Іспанії у 1/8 фіналу.

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