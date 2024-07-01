Лідер збірної Грузії перейшов у французький Мец

Нападник збірної Грузії та Аякса Жорж Мікаутадзе перейшов у французький Мец.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Мец, за який гравець виступав протягом шести місяців, скористався опцією викупу нападника за 13 млн євро.

Ajax and FC Metz have reached an agreement on the transfer of Georges Mikautadze 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 1, 2024

Мікаутадзе є найкращим бомбардиром Євро-2024 із 3 забитими м'ячами. Гравець ділить першу сходинку із німцем Джамалом Мусіалой та словаком Іваном Шранцом.

Нагадаємо, що збірна Грузії завершила шлях на Євро, зазнавши поразки від Іспанії у 1/8 фіналу.