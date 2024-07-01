Лідер збірної Грузії перейшов у французький Мец
Нападник збірної Грузії та Аякса Жорж Мікаутадзе перейшов у французький Мец.
Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.
Мец, за який гравець виступав протягом шести місяців, скористався опцією викупу нападника за 13 млн євро.
Мікаутадзе є найкращим бомбардиром Євро-2024 із 3 забитими м'ячами. Гравець ділить першу сходинку із німцем Джамалом Мусіалой та словаком Іваном Шранцом.
Нагадаємо, що збірна Грузії завершила шлях на Євро, зазнавши поразки від Іспанії у 1/8 фіналу.