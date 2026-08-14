Мудрик: Моєю метою було повернутися і знову заявити про себе у світі футболу

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик заявив, що неймовірно радий повернутися до тренувань разом із командою, відзначивши наскільки він за цим скучив і як його тепло прийняли одноклубники.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Звичайно, я дуже щасливий. Минуло чимало часу, тож повернутися на те саме тренувальне поле – для мене справді радісний момент. Я почуваюся добре, чудово.Вдячний за те, що знову на полі. Було так приємно знову побачити всіх. Мене тепло зустріли. Я дуже сумував за цим процесом – за тренуваннями, а особливо за матчами, за боротьбою за перемогу і постійним прагненням до більшого".

Мудрик поділився деталями, як він проводив 18 місяців дискваліфікації. За словами українця, він тренувався та працював на всю силу, аби повернутися до футболу.

"Я б сказав, що це було схоже на передсезонну підготовку, яка тривала 18 місяців. Тож я тренувався, тренувався дуже інтенсивно. Я не здавався і просто намагався працювати на повну силу. Я тренувався шість днів на тиждень, дотримуючись правильного режиму відновлення, графіка сну, харчування – усього. Все було так само, тільки тренувань було по два на день.

Моєю метою було повернутися і знову заявити про себе у світі футболу. Це було моє завдання, і я знав, що для цього потрібно зробити. Тільки завдяки наполегливій праці можна чогось досягти".

Нагадаємо, що спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що українець може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Після відбуття цього відсторонення Михайло вже встиг взяти участь у трьох контрольних матчах Челсі, виходячи на заміну – проти Ювентуса, Мілана та проти малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.

Нещодавно партнер по команді українця – оборонець Тосін Адарабіойо відзначив працездатність, з якою Михайло повернувся після такої тривалої перерви. За його словами, Мудрика можна назвати "феноменом".

Водночас тренер Ковентрі Френк Лемпард висловився щодо можливої оренди Мудрика до його команди. Зауважимо, що Лемпард вже тренував у минулому 25-річного нападника.