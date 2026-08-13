Наполі домовився з Челсі про перехід захисника

Наполі узгодив трансфер центрального захисника Челсі Бенуа Бадіашіле.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб заплатить "синім" 3 млн за оренду гравця. Також у контракті передбачено пункт про викуп захисника за 27 млн євро.

Напередодні була інформація, що "сині" хотіли б продати гравця на постійній основі або віддати в оренду з обов'язковим викупом. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.

Зазначимо, що Бадіашіле виступає за англійську команду з січня 2023 року, коли перебрався із французького Монако. Від моменту трансферу взяв участь у 71 поєдинку за Челсі, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.

Його чинний контракт із лондонцями розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість французького оборонця у 15 мільйонів євро.

Напередодні нападник Наполі Ромелу Лукаку перейшов у Фенербахче.