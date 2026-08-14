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Шахтар хоче проводити домашній матчі ЛЧ на стадіоні Челсі

Олег Дідух — 14 серпня 2026, 17:36
Шахтар хоче проводити домашній матчі ЛЧ на стадіоні Челсі
Getty Images

Донецький Шахтар прагне проводити домашні матчі Ліги чемпіонів у новому сезоні на домашньому стадіоні лондонського Челсі, Стемфорд Брідж.

Про це повідомляє ВВС.

За їхньою інформацією, переговори між клубами тривають. При цьому, Шахтареві потрібно визначитися з домашньою ареною на наступний сезон Ліги чемпіонів уже наступного тижня.

Окрім Стемфорд Брідж, Шахтар розглядає ще два варіанти в Лондоні: йдеться про домашні стадіони Брентфорда та Фулгема.

Нагадаємо, Челсі в минулому сезоні фінішував лише десятим у АПЛ і не братиме участь у єврокубках у наступному сезоні.

Нагадаємо, в УПЛ Шахтар стартував з двох перемог поспіль. Команда Арди Турана напряму кваліфікувалася в основний раунд Ліги чемпіонів.

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