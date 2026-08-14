Комо може орендувати форварда Челсі

Англійський нападник Челсі Ліам Делап може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, інтерес до нападника проявляє Комо. Клуб хоче орендувати Делапа до кінця поточного сезону.

Нещодавно Комо підписав захисника Челсі Трево Чалоба, між клубами встановилися хороші стосунки, що може посприяти переходу Делапа. Італійський клуб у новому сезоні вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів, і наразі займається підсиленням складу під виступ у головному клубному турнірі Європи.

Минулого літа Челсі придбав Делапа у Іпсвіча за 35,5 мільйона євро, у минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах. Контракт 23-річного англійця діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.