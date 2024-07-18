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Михайленко: В матчі проти Парагваю буде багато боротьби

Андрій Яросименко — 18 липня, 11:54
Михайленко: В матчі проти Парагваю буде багато боротьби

Півзахисник київського Динамо та олімпійської збірної України Микола Михайленко вважає, що у товариському матчі проти Парагваю буде багато боротьби.

Про це він заявив на Youtube-каналі УАФ.

"Ми провели розбір гри з Єгиптом, проаналізували ті помилки, на які варто звернути увагу, аби не припускатися подібних у подальших матчах. Якщо вже говорити про збірну Парагваю, то можу сказати, що це хороша латиноамериканська команда. ЇЇ футболісти, це трішки бійці, тому буде багато боротьби. Але ми маємо не піддаватися впливу суперника, а зосередитися на своїй грі. Не скажу чим будемо дивувати суперників, але ми добре підготуємося і все буде круто", — сказав футболіст.

Товариський матч українців проти збірної Парагваю пройде сьогодні, 18 липня.

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді у Франції відбудеться з 24 липня по 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за київським часом.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.

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