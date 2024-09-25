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Михайленко розповів про натуралізацію етнічного українця з юнацької команди МЮ

Андрій Яросименко — 25 вересня, 08:56
Михайленко розповів про натуралізацію етнічного українця з юнацької команди МЮ
Закері Бауманн
Getty Images

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко розповів про процес натуралізації гравця юнацької команди Манчестер Юнайтед Закері Бауманна, який має українське коріння.

"Звичайно, ми стежимо за ним з того часу, як він висловив бажання грати за збірну України. Наші представники спілкувалися і з ним, і з його батьками. Якщо є бажання у гравця отримати громадянство, то це однозначно позитивний момент і ми маємо це заохочувати.

В умовах війни таких гравців стає дедалі більше. Тому ми активно займаємося відслідковуванням гравців які мають українське коріння", – сказав Михайленко.

Нагадаємо, напередодні Бауманн підписав перший професійний контракт з МЮ. 17-річний хавбек народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї, а бабуся та дідусь гравця наразі проживають у цьому місті. Раніше з'являлась інформація, що футболіст розпочав процес отримання українського громадянства.

Манчестер Юнайтед Дмитро Михайленко Закері Бауманн

Манчестер Юнайтед

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