Михайленко розповів про натуралізацію етнічного українця з юнацької команди МЮ

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко розповів про процес натуралізації гравця юнацької команди Манчестер Юнайтед Закері Бауманна, який має українське коріння.

"Звичайно, ми стежимо за ним з того часу, як він висловив бажання грати за збірну України. Наші представники спілкувалися і з ним, і з його батьками. Якщо є бажання у гравця отримати громадянство, то це однозначно позитивний момент і ми маємо це заохочувати.

В умовах війни таких гравців стає дедалі більше. Тому ми активно займаємося відслідковуванням гравців які мають українське коріння", – сказав Михайленко.