Костюк: Бленуце гравець Динамо, він готується до чемпіонату

Головний тренер Динамо Ігор Костюк спростував перехід нападника Владіслава Бленуце в інший клуб.

Його слова передає Tribuna.com.

"Бленуце – гравець нашої команди, у нього контракт з нашим клубом, і він у розташуванні команди та готується до чемпіонату. Чутки про перехід в інший клуб? У нього контракт з нашим клубом", – сказав Костюк.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна інтерес Динамо Бухарест та Ботошані намагались отримати від федерації дозвіл на підписання нападника, але отримали відмову, оскільки цього сезону він був заграний за два клуби – київське Динамо та Крайову.

Динамо підписало з 23-річним румунським нападником контракт на п'ять років – до літа 2030 року. Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.

У складі київського Динамо Бленуце зіграв 10 матчів, у яких забив один гол. Наразі нападник разом з клубом готується до другої частини сезону на зборах в Туреччині.

Раніше цей перехід розкритикував ексфорвард Динамо Олег Саленко.