Заміна Забарному: ЗМІ розкрили клуб, у якому може продовжити кар'єру Батагов

Український захисник турецького Трабзонспора Арсеній Батагов може стати гравцем англійського Борнмута.

Про це повідомляє 61saat.com.

Клуби вже ведуть перемовини щодо трансферу 23-річного українця. Борнмут пропонує за центрбека 4 мільйони євро та ще до 20 мільйонів у вигляді бонусів. За інформацією порталу, остаточне рішення по Батагову може бути ухвалене вже найближчим часом.

Цікаво, що портал Transfermarkt оцінює вартість Арсенія у 9 мільйонів євро. Його контракт із турецьким клубом розрахований до кінця червня 2028 року.

У поточному сезоні-2025/26 Батагов взяв участь у 21-му матчі, у яких відзначився голом та 3 асистами.

Нагадаємо, що протягом 2023-2025 років за Борнмут виступав інший українець Ілля Забарний (86 ігор).

Раніше повідомлялось про інтерес до футболіста збоку цілої низки європейських клубів – Бенфіки, Лаціо, Наполі, Болоньї, Брентфорда, Крістал Пелес, Фулгема та Брайтона. Була навіть інформація, що Трабзонспор відмовився від усіх отриманих пропозицій, адже хоче зберегти Батагова у своїй команді.

Відзначимо, що у Трабзонспорі залишилось двоє українських легіонерів – Батагов та Олександр Зубков. Нещодавно клуб попрощався із нападником Данилом Сіканом, якого продав у бельгійський Андерлехт.