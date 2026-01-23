Українська правда
Заміна Забарному: ЗМІ розкрили клуб, у якому може продовжити кар'єру Батагов

Софія Кулай — 23 січня 2026, 08:11
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник турецького Трабзонспора Арсеній Батагов може стати гравцем англійського Борнмута.

Про це повідомляє 61saat.com.

Клуби вже ведуть перемовини щодо трансферу 23-річного українця. Борнмут пропонує за центрбека 4 мільйони євро та ще до 20 мільйонів у вигляді бонусів. За інформацією порталу, остаточне рішення по Батагову може бути ухвалене вже найближчим часом.

Цікаво, що портал Transfermarkt оцінює вартість Арсенія у 9 мільйонів євро. Його контракт із турецьким клубом розрахований до кінця червня 2028 року.

У поточному сезоні-2025/26 Батагов взяв участь у 21-му матчі, у яких відзначився голом та 3 асистами.

Нагадаємо, що протягом 2023-2025 років за Борнмут виступав інший українець Ілля Забарний (86 ігор).

Раніше повідомлялось про інтерес до футболіста збоку цілої низки європейських клубів – Бенфіки, Лаціо, Наполі, Болоньї, Брентфорда, Крістал Пелес, Фулгема та Брайтона. Була навіть інформація, що Трабзонспор відмовився від усіх отриманих пропозицій, адже хоче зберегти Батагова у своїй команді.

Відзначимо, що у Трабзонспорі залишилось двоє українських легіонерів – Батагов та Олександр Зубков. Нещодавно клуб попрощався із нападником Данилом Сіканом, якого продав у бельгійський Андерлехт. 

