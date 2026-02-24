Це був справжній тест: Михайленко – про спаринги збірної України проти Італії в межах підготовки до Євро-2027

Головний тренер юнацької збірної України U-18 з футболу Дмитро Михайленко поділився враженнями від спарингів "синьо-жовтих" проти однолітків з Італії в межах підготовки до першого раунду кваліфікації Євро-2027, наголосивши, що це був справжній тест проти однієї з найкращих команд світу.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

"Дійсно, це був справжній тест проти однієї з найкращих команд світу своєї вікової категорії, команди з великим досвідом і якісними гравцями. Нам було важко, але ми здобули той досвід, якого нам бракує в матчах внутрішніх змагань.

Перемога над провідними збірними вартує набагато більше, ніж перемоги над слабкими командами, це ви точно зазначили. Ці звитяги додають нашим хлопцям упевненості в собі, віри в партнерів і тренерський склад. Такі матчі дорогого варті", – зазначив Михайленко.

Він також розповів, чи всі викликані гравців справили позитивні враження під час зборів.

"Ми дуже пильно проаналізували дії всіх футболістів, і ще буде час поговорити про виступ. Так, в Італії був сценарій, де ми багато працювали без м'яча, і нам сподобалося, як гравці сприймали наші ідеї, як вони демонстрували характер.

З приводу кадрової ситуації, то нам не дозволили викликати кількох гравців із-за кордону через те, що це були не дати УЄФА. А з українських клубів були майже всі, на кого ми розраховуємо, крім декількох футболістів, які були залучені до тренувань зі своїми першими клубними командами", – підкреслив Михайлеко.

Нагадаємо, у першому спарингу між командами була зафіксована нічия, а у другому перемогу святкувала збірна України.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Євро-2027 (U-19) "синьо-жовті" зіграють у групі А3 разом із Чехією, Фінляндією та Естонією. Турнір у нашій групі в період із 25-го до 31 березня прийматиме Фінляндія.